Los ganadores de la XXX edición del Premio Alfaguara de novela se conocerán el 27 de enero de 2027, en una edición especial que celebra las tres décadas del reconocido galardón.

En esta oportunidad, se recibió un total de 1.148 trabajos de los postulantes y de ellos, 169 corresponden a autores argentinos.

El premio, uno de los galardones literarios más importantes otorgado a una obra inédita escrita en español, asciende a 175.000 dólares y la publicación de la novela de forma simultánea en España, Estados Unidos y América Latina.

De las 1.148 obras presentadas, 505 provienen de España, 169 de Argentina, 149 de Colombia, 139 de México, 65 de Estados Unidos, 55 de Chile, 36 de Perú y 30 de Uruguay, se detalló, agregando que hay ocho manuscritos más que en la pasada edición del Premio Alfaguara.

Para esta edición, eljurado está presidido por el autor dominicano Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer en 2008 por la novela "La maravillosa vida breve de Óscar Wao".

Al escritor le acompañan la escritora Marta Jiménez Serrano, el dramaturgo y guionista Alberto Conejero, la codirectora general de Penguin Random House Grupo Editorial Portugal Clara Capitão; la directora del área de ficción de Penguin, Eva Schubert, el periodista y anterior director de Alfaguara Juan Cruz Ruiz, y la actual directora de la editorial, Pilar Reyes, quien cuenta con voz, pero no voto.

En 2026, el ganador del Premio Alfaguara de Novela fue el escritor mexicano David Toscana por "El ejército ciego".

Con anterioridad recayó en autores como el argentino Guillermo Saccomanno por "Arderá el viento", Sergio del Molino por "Los alemanes", Guillermo Arriaga por "Salvar el fuego", Ray Loriga por "Rendición" o Carla Guelfenbein por "Contigo en la distancia".

Veinticinco es el número de autores latinoamericanos que han conseguido hacerse con el galardón: Argentina lidera la lista del país sudamericano con más autores premiados con siete, le sigue México con cinco, Chile y Colombia con cuatro, Cuba y Perú con dos y Nicaragua con uno.

Alfaguara, sello fundado en 1964 y que desde 2014 forma parte de Penguin Random House Grupo Editorial, celebró este premio por primera vez un año después de su fundación.

Más de tres décadas después, en 1998, el galardón fue relanzado por Juan Cruz Ruiz, quien en esta edición forma parte del jurado.

En esta última etapa, a través de sus distintas ediciones, las obras ganadoras han sumado más de tres millones de lectores.