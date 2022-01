Casa Integral de las Mujeres: Esperan inaugurarla en el mes de marzo

La ministra de las Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso, visitó Zapala y recorrió la Casa Integral de las Mujeres, conocida antes como hogar para mujeres o casa refugio. “La palabra refugio me molesta mucho, no tenemos que ser refugiadas de nada, no venimos de la guerra”, por eso la designación “trasciende la condición de refugio, los tiempos van cambiando”.

Ferrareso reconoció que esta casa es la más grande de Neuquén, y tendrá aulas multifunción, aulas taller, SUM y oficinas de atención. “El edificio está casi terminado” dijo y confirmó que esperan inaugurarlo en marzo.