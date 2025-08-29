Cartel de los Soles: ¿una organización criminal con protección por parte de Nicolás Maduro?

Edgardo Buscaglia, investigador y Académico Principal de la Universidad de Columbia en New York en diálogo con Hugo Macchiavelli, explicó en Radio Nacional qué es esta organización y su vinculación con el Estado venezolano.

"Es una organización criminal, que desde los 90 se han involucrado en el tráfico de cocaína y están involucrados generales y militares, desde Colombia y Perú hacia el norte. Se fue expandiendo durante los años de Chávez y luego de Maduro, y capturó diferentes áreas del Estado. Es una gran fuente de dinero para los funcionarios y el Estado venezolano", describió.

Buscaglia además contó que Maduro empezó también a financiar al Estado a tráves del "tráfico ilegal de oro y de joyas". "El Estado venezolano padeció una metástasis de crimen organizado, donde ahora no se puede diferenciar entre el mismo y la delincuencia. Lavan dinero en diferentes países del mundo, en Argentina no es el único, también lo hacen en los Emiratos Árabes en bienes raíces y empresas", explicó.