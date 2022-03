Carrizo: "Cuando viene el Presidente al Congreso, me parece bien escuchar"

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, donde un grupo de legisladores del PRO se retiró del recinto; la diputada nacional perteneciente al bloque Evolución Radical en Juntos por el Cambio reconoció que "fue una decisión que se habló en la previa, pero no fue colectiva".

"Cuando viene el Presidente, no importa quien sea, es la institución presidencial ante el Congreso Nacional. Me parece bien escuchar aunque no se esté de acuerdo", sostuvo.