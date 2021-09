Carolina Píparo: “Mi trabajo siempre fue igual, cerca de la gente”

Carolina Píparo es diputada provincial y además acompaña la boleta de José Luis Espert como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Al aire de El Ágora con Juani Guarino, conversó sobre su desvinculación del espacio de Juntos por el Cambio, el estado de la causa judicial en la que a su marido se lo acusa de atropellar a un motociclista en La Plata y las propuestas que tiene como candidata. Para Píparo, en el espacio liderado por el ex presidente Mauricio Macri “hubo una reconfiguración de los liderazgos después de haber perdido en 2019. Y entendí que finalmente mi lugar quedaba en manos de 6/7 varones que iban a definir las listas”.

“José Luis (Espert) había propuesto un gran frente opositor. Esta propuesta no prosperó, y finalmente me decidí a ir con él”, aclaró la ex Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata, cargo que desempeñó paralelamente a la legislatura.

Respecto al caso que tomó trascendencia pública durante el primer día del 2021, cuando junto a su marido embistieron a un motociclista que confundieron con un motochorro, aseguró que hubo “un sector muy chiquito de un lado y del otro que trató de convertir esto en un hecho político. Soy muy respetuosa de la división de poder”. Consultada por la reunión que habría tenido con la víctima para llegar a un acuerdo extrajudicial, manifestó que “yo no voy a hablar más sobre ese tema, que hoy está a cargo de los abogados”.

Por su parte, valoró al ejecutivo nacional como “un gobierno bastante cerrado al diálogo… Salvo en algunas carteras, como, por ejemplo, Justicia, donde nos vimos acompañados fuertemente en la planificación de nuevas cárceles”.

En cuanto a las propuestas de campaña, sostuvo que “tienen que ver exactamente con lo que nos plantea la gente en la calle, con una reforma impositiva, con una reforma laboral. Queremos que el trabajo sea más amigable”. Además, consideró “que los chicos tienen que estar 6 horas en la escuela primaria y, en la secundaria, en los dos últimos años, tiene que vincularse el alumno al mundo laboral”.