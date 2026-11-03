Carolina Peleritti presenta “Canciones que me enamoran”: "Para mí, es una felicidad cantar"

Actriz y cantora popular; en los `90 se inició en el modelaje; trabajó en TV, cine y teatro pero encontró su lugar en la música folclórica. El viernes 6 de noviembre a las 21 horas vuelve a los escenarios porteños con un encuentro cercano, emotivo y luminoso. De visita en los estudios de Radio Nacional, dialogó con Nora Briozzo, en 100% Nora, y nos contó más sobre este espectáculo musical que tendrá lugar en La Carbonera, Carlos Calvo 299, Ciudad de Buenos Aires.

En la charla, Carolina del Carmen Peleritti repasó “el proceso” que atravesó en su recorrido artístico hasta “llegar a cantar en público”.

“Cambié el escenario de la actriz para meterme en el escenario y la escena de la cantora. No soy improvisada”.

“Fue todo un proceso en el que aparece el maestro Jaime”, en referencia a Torres.

“Todo lo que hice me trajo hasta este presente”, reflexionó.

“Para mí hoy es una felicidad cantar, es una entrega. La gente ama la música”.

La artista llega a esta presentación en La Carbonera con el impulso de su reciente gira por Japón a fines de 2025 y de su participación en el homenaje a Víctor Heredia, donde interpretó la canción Novicia.

La acompañan en escena músicos entrañables y de enorme talento: Marina Ábalos en piano, Amílcar Ábalos en bombo, percusión y voz —los queridos hermanos Ábalos— y Joaquín Merino, cantautor y compositor, en guitarra y voz e invitados especiales.

"Habrá muchas canciones folclóricas, algunos boleros, improvisaciones e invitados", anticipó, "hay hermosas canciones para compartir".

Canciones que me enamoran es una invitación a compartir un repertorio que atraviesa la memoria afectiva de la artista y celebra el encuentro a través de la música.

Su camino musical tomó forma propia a partir del abrazo artístico del maestro Jaime Torres en 2009.

Desde entonces, recorre festivales y escenarios de todo el país con un repertorio folklórico.

En 2018 inició un vínculo como puente cultural con Japón que crece año a año.

En 2021 editó su primer EP, Aleteo, con canción homónima de su autoría.