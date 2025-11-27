Carolina Losada: "Buscamos leyes para que haya más trabajadores en blanco en el sistema laboral"

La senadora radical por la provincia de Santa Fe habló con Nicolás Yacoy sobre algunos de los temas que se espera puedan ser tratados en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, entre ellos la posible reforma laboral que impulsa el gobierno.

"Lo que estamos haciendo es tratar de generar leyes para que haya más trabajadores en blanco en el sistema laboral “El que no la conoce y genera una manifestación en contra de algo que no conoce es alguien que no quiere evolucionar y lo que nosotros necesitamos es gente que quiera que Argentina mejore”. "Aún no sabemos qué es lo que el Poder Ejecutivo va a enviar para el período de sesiones extraordinarias pero esperemos que este proyecto forme parte de eso".

Losada explicó que como Parte del llamado Concejo de Mayo, ellos solo aconsejarán al Poder Ejecutivo ciertos temas pero después dependerá del tratamiento legislativo.

La Senadora aseguró que la nueva conformación de la Cámara Alta augura buenas perspectivas para “empezar a mover al Congreso para que vaya a los temas que le importan a la gente y sacar a la Argentina adelante”.