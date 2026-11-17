Con más de cuarenta años de trayectoria en el cine, el teatro y la televisión argentina, la consagrada actriz Carola Reyna —ganadora de cinco Premios ACE, el Martín Fierro y el María Guerrero— transita las últimas funciones en Buenos Aires de su aclamado unipersonal Okāsan. Diario de viaje de una madre.

En diálogo con 100% Nora, aseguró que “siempre tengo necesidad de salir de la pantalla, de la ciudad y conectar con la naturaleza, bajar un poco la velocidad”.

La actriz, además, dijo que "con la obra siento mucha satisfacción. Es un libro maravilloso con una gran adaptación al teatro".

Tras agotar localidades y cosechar el aplauso del público en sus giras por la provincia, la pieza se presenta los viernes y domingos en el Teatro Picadero, ubicado en Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857 (CABA).

Basada en la novela de Mori Ponsowy y dirigida por Paula Herrera Nóbile, la obra sigue el primer viaje de una madre a Japón para reencontrarse con su único hijo, quien se mudó a ese lejano país.

En medio de una cultura fascinante y desconocida, el relato se transforma en una conmovedora reflexión sobre los vínculos que cambian, el paso del tiempo y las transformaciones inevitables de la vida.