Carne argentina en EEUU: “Es algo inédito, cuatriplicamos las exportaciones”

Así lo resaltó el vicepresidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Mario Ravettino, en diálogo con Nico Yacoy por Radio Nacional.

Al ser consultado sobre la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos en septiembre, explicó que “esto arranca con la negociación por una cuota de exportación de 80 mil toneladas sin aranceles”.

“Es la segunda parte de la misión comercial: la primera la hicimos en Filadelfia, Chicago y Los Angeles; y ahora la vamos a hacer en Miami, Houston y Atlanta”, precisó, al tiempo que resaltó que “es algo inédito, cuatriplicamos las exportaciones este año”.

El nivel de cumplimiento “da una garantía para que nuestro país vuelva a negociar la misma cuota para el año que viene porque el cumplimiento es absoluto”, agregó.

“Ser un proveedor confiable en volumen, sanidad, inocuidad y calidad, por supuesto” es muy importante porque se trata de una concesión anual, que para renovarse se tiene en cuenta el grado de cumplimiento, completó.