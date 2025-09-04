Carmen Álvarez Rivero: "Tenemos que tener un sistema transparente que realmente proteja a los discapacitados"

En Viva la Pepa, Nicolás Yacoy conversó con la senadora de la provincia de Córdoba quien, en plena sesión de la Cámara Alta analizó el reciente rechazo de ese cuerpo legislativo al veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Discapacidad.

En este contexto la senadora se mostró indignada con la actitud de los senadores de la oposición y recordó la mala administración del sector de la discapacidad cuando eran gobierno.

"Esta gente dejó el gobierno a fines de 2023 con una deuda inmensa de la ANDIS con todos los sectores de la discapacidad y ahora son los abanderados de la causa, son mentirosos"

Carmen Álvarez Rivero aseguró que el país debe tener un sistema transparente que realmente proteja a los discapacitados.