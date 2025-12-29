Carmen Álvarez Rivero: "El Presupuesto se aprobó porque la gente quiere que pasemos a la acción"

Carmen Álvarez Rivero, senador nacional por la provincia de Córdoba, habló con Nicolás Yacoy sobre algunos detalles del Presupuesto 2026 que el Congreso sancionó la semana pasada.

"La sanción del Presupuesto tiene acciones económicas inmediatas, Argentina ya tiene vencimiento de deuda en los primeros días de enero y hay que hacer frente a esto".

La legisaldora criticó las distorciones a las que llevan las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición que exigen al Gobierno Nacional destinar fondos a determinados sectores a partir del PBI ( Productor Bruto Interno ), cuando en realidad deberían hacerlo a partir de la recaudación.

"El presupuesto se debe armar en base a los recursos disponibles"

En este marco y al referirse puntualmente a los reclamos referidos a los recursos destinados a la Educación, la legisladora sostuvo que "la única oportunidd que tiene la Argentina de salir de esta situación es educando a los chicos"