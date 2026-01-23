Carmen Álvarez Rivero: “Con reglas claras y sin privilegios vamos a generar muchísimos puestos de trabajo”

La senadora nacional por La Libertad Avanza de la provincia de Córdoba habló con Nicolás Yacoy sobre las el avance en el Congreso de la Ley de Modernización Laboral.

Aseguró que se trata de una norma “para que los 10 millones de argentinos que están esperando puedan trabajar en serio”.

En este contexto la legisladora recordó que “Córdoba tiene los números de trabajo formal congelados desde 2011 cuando el kirchnerismo asfixió a la provincia”.

“Desde que Córdoba optó por ser kirchnersita se acabó el empleo formal”. “La Ley no es para Milei es una Ley que necesitamos para los cordobeses, es imprescindible en esta provincia que mantiene una pujanza real de su actividad económica”.

La legisladora evaluó que la norma propuesta por el Poder Ejecutivo llevará reglas claras y sin privilegios para generar muchísimos puestos de trabajo”

Y sentenció que “le Ley va a incentivar las inversiones”.