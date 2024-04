Rae Italiano ha intervistato il Dott. Carmelo Barbera, Console Generale d'Italia a Buenos Aires.

Il diplomatico italiano si è riferito alla MaraTana che si svolgerà a Buenos Aires domenica 28 aprile.

Il Dott. Barbera ci ha spiegato in cosa consiste la gara e qual è il suo scopo. Inoltre, ci ha raccontato quali sono gli sponsor della competizione e quali i premi per i vincitori.

La competizione è aperta a tutti e servirà per rafforzare l'amicizia italo-argentina.

