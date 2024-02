Carlos Tapia con su fórmula de humor siempre vigente

Carlos Tapia, humorista catamarqueño visitó Momento Retro para alegrar la tarde y analizar el humor retro, los grandes referentes nacionales y locales.

"El humor es como los géneros musicales, puede gustar uno más que el otro. La particularidad que tengo en el humor es que yo no soy contador de chistes, a mi me gusta improvisar, ser espontáneo".

Reconocido por sus imitaciones de artistas nacionales y locales, destacó que "uno busca es el que es más popular, es un homenaje, es potenciar lo que ellos hacen en lo público".

Como fórmula para un humor siempre vigente frente a los cambios sociales explicó que: "Desde mis comienzos mi idea es yo ridiculizarme, reirme de mi mismo y no utilizar al público como medio para hacer humor. Y siempre rocé más pasar por tonto que por vivo. Yo nunca utilicé malas palabras, o sea que nunca tuve que cuidarme porque yo no tengo un humor agresivo, ni me meto con nadie. Me río de mí mismo".