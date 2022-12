Carlos Schepens dejó sus funciones en el Instituto Portuario de Entre Ríos

El ex Intendente de Concepción del Uruguay, y Presidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos, se retiró de su trabajo debido a su jubilación.

Luego de una larga carrera laboral en la función pública y privada, y luego de cumplir la edad necesaria, se retiró el pasado 15 de Diciembre.

“Desde el 15 de diciembre no pertenezco al Instituto Portuario, después de haber aportado más de 36 años, me llegó la jubilación, en un momento que necesito atender cuestiones de salud” indicó Schepens.

En cuanto a su paso por el ejecutivo municipal, dijo “Haber llegado a la intendencia de mi ciudad, fue una distinción que me enorgullece, para mi es el mejor lugar para vivir” manifestó el ex funcionario de puertos.

Por otro lado, en cuanto a su mirada de la actualidad política, dijo “En política, tiene que haber un recambio generacional, es biológico el tema, y es inevitable el paso del tiempo para los dirigentes” subrayó Schepens.