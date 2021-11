Carlos Linares“Vamos a acompañar todas las medidas de Alberto y de Cristina”

DESCARGAR

El Frente de Todos quedó en segundo lugar, tras la alianza de Juntos por el Cambio. Dando lugar a un senador y un diputado. En este caso serán Carlos Linares y Maria Eugenia Allianello quienes se desempeñen en las cámaras. Tras conocerse los resultados Linares dio un discurso en el Consejo de Localidad del PJ para la militancia: “Sabemos que a mucha gente no le está yendo bien, sabemos que todavía no llegamos con las respuestas que ellos esperan, y escuchamos a la gente, nosotros no nos enojamos ni los mandamos a dormir, los escuchamos y aceptamos lo que digan las urnas”.

El senador electo agradeció a su familia y al intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque.

LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia

Raúl Rivas, Andrea Miranda, Alfredo Sahdí, Erika Freire y José Romero.