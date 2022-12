Carlos Linares: "Es un acto persecutorio"

El senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, en diálogo con Radio Nacional Esquel fue consultado sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad, en la que se la acusó de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado por direccionamientos de contratos de obra pública en Santa Cruz. Linares manifestó "No la van a asustar, no la van a correr, tiene los principios muy claros, nunca se corrió de la ley, siempre estuvo a disposición de la ley, como no lo hacen ellos que tienen gente fugada de este país. Es un acto persecutorio".

