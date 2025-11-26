Carlos Ferguson: “Las posibilidades de vida extraterrestre son infinitas”

Carlos Ferguson fue el primer civil participante en una Comisión Oficial abierta, por la Fuerza Aérea Argentina, del 2011 al 2017.

Hoy día, es estrecho colaborador de la entidad oficial CRIDOVNI (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias Ovni) de URUGUAY – la más pionera y prestigiosa de toda América en el estudio de actividades extraterrestres.

En diálogo con Adrián Noriega reflexiona sobre las posibilidades de vida extraterrestre y el reciente lanzamiento de un documental sobre el tema.

“La etapa del ocultamiento o negación de Estados Unidos comenzó en la década del 50 y se basó principalmente en las especulaciones en medio de la llamada Guerra Fría”.

Ferguson detalla que desde 2022 en adelante el Pentágono y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, inicia oficialmente una investigación en la que revela públicamente que hay hechos que no puede explicar.

“Las posibilidades de vida son infinitas”, asegura Ferguson al anunciar que solo en nuestra galaxia hay mas de 300 millones de soles ( estrella fundamental para la existencia de vida tal y coom la conocemos.

No podemos demostrar la presencia extraterrestre pero se habla de un multiverso ligado al nuestro que no podemos identificar físicamente que de vez en cuando hace traspolaciones con el nuestro, lo que explicaría muchos hechos que no podemos explicar”