Carlos Casella: "En el trabajo tengo el sí fácil y siempre prefiero estar arriba del escenario"

El actor, coreógrafo, cantante y bailarín Carlos Casella visitó el estudio de Nacional Am 870 y habló sobre el éxito de La Revista del Cervantes, una de las obras en donde está trabajando junto a un gran elenco en el mítico teatro. Además próximamente hará un concierto junto a la actriz y cantante Alejandra Radano en el Centro Cultural Borges. Los lunes está haciendo en el restaurant Santa Evita "Noches Musicales" desde hace más de un año, mientras el restó está cerrado.
"Desde los 19 años arranqué a hacer mis cosas dentro del arte. De chico no me llevaron a ningún lugar. A mi me gusta mucho lo romántico, pero a veces hay textos increíbles y da para ironizar", contó sobre el humor al que siempre acude cuando actua.