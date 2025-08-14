Carlos Cabral: “El folclore está vivo y en movimiento”

En una charla cálida con Carla Ruiz en La Folklórica, el cantor y compositor Carlos Cabral repasó su presente musical, la experiencia de su streaming “10 de 1000”, y el reciente álbum Parte de mí, parte del todo, donde retorna a sus raíces con chacareras, zambas, tinkus y una huella, sin dejar de lado incursiones en otros géneros.

El músico rememoró su paso por La Misa Criolla junto a Ariel Ramírez y su filosofía artística: cercanía con el público, reinterpretaciones creativas y apertura a fusiones. “El folclore no es estático, se nutre y se transforma”, afirmó. También anticipó que en diciembre volverá a interpretar la Misa Criolla en Malvinas Argentinas y destacó la importancia de la difusión para el género.

Entre anécdotas y música en vivo, Cabral dejó en claro que su arte es un puente entre tradición y presente, con un profundo respeto por las raíces y la energía de la gente.