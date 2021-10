Carlos Baptista venció al Covi19 después de 53 días de terapia intensiva

Carlos Baptista es locutor de LT14 Nacional Paraná y fue uno de los tantos que atravesó de manera crítica la COVID19. Estuvo internado en el Hospital De La Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná durante 53 días en terapia intensiva. Permaneció en coma, perdió toda capacidad pulmonar, le practicaron una traqueotomía y hoy visitó los estudios de la radio. Baptista manifestó: “La vacuna no te asegura de que no te vas a contagiar, pero te salva de no ir a terapia con tanta gravedad como yo”. Cuando se contagio Carlos no estaba la vacuna disponible. “Hay que seguir cuidandose, el virus sigue estando” terminó diciendo Baptista.

