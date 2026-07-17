Carlos Ares: "A la fase final del Mundial llegaron las potencias futbolísticas"

El periodista y fundador de la Escuela Deportea Carlos Ares, visitó el estudio de Nacional Am 870 de Radio Nacional, donde compartió con el equipo de Nicolás Álvarez su mirada sobre el Mundial 2026 y la final del domingo entre Argentina y España.

"Cuando Messi termine su ciclo se nos va a ir una era, un jugador y un equipo. Y en el fututro, nos va a costar mucho volver a prendernos en esa élite, vamos a estar peleando desde abajo", analizó.

Ares habló del aspecto pintoresco y descriptivo que acompaña al fútbol: "Fuí a España por primera vez, hace muchos años, y me concentraba en ver las hinchadas. Era una manera de conocer a una sociedad. Allí se ve lo bueno y lo malo, todo". "Habrá países poderosos, que van a tener la pelota y a los buenos jugadores, mientras que habrá otros países que la tendrán que correr a la pelota y tratar de agarrarla. Es como una métafora. En esa pirámide, seremos cada vez más la B Mundial en vez de Nacional", agregó.

En otro momento de la entrevista Ares calificó a Lionel Scaloni como "el escalón más alto de los últimos responsables de la Selección Nacional". "Tiene una claridad y un sentido común, que no ha tenido nadie. Nunca se sale del eje. Tiene autoridad, no necesita levantar la voz. Te das cuenta porque los jugadores se bancan sus decisiones y no dicen nada. Y además formó un grupo espectacular", agregó.