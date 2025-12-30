Carlos Anacleto: "Como primer objetivo quiero ordenar el club"

El nuevo y flamante presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata Carlos Anacleto, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló sobre lo que será su gestión al frente del club platense en Radio Nacional.

"Sentí orgullo de quedar elegido como presidente en el club. No encontré allí nada que no me imaginaba. Los últimos meses no había una gestión clara. Queremos como primer objetivo ordenar a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Vimos el lugar desmadrado e inconexo. Sin descuidar urgencias deportivas ni la formación del plantel profesional y de los proyectos a futuro", expresó.