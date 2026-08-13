Carlitos Balá cumpliría 101 años: "Es es el tipo más querido de la historia de la tele”

El humorista, actor, músico y animador infantil Carlos Salin Balaá, tal su nombre completo, nació el 13 de agosto de 1925 y falleció el 22 de septiembre de 2022. En esta fecha especial, el equipo de Korol en el aire conversó con Esteban Farfán, amigo personal, productor y biógrafo del legendario humorista argentino.

Durante 25 años mantuvieron un vínculo cercano del cual surgieron horas de grabaciones con anécdotas e historias del artista.

El autor de “Carlitos Balá, lo mejor de mi repertorio” admitió estar “muy movilizado con el día”.

“Es increíble haberlo podido conocer tanto”, expresó Farfán.

“Increíble el fenómeno que generaba él en la calle, aún cuando no estaba en la tele. Se sacaba cien fotos por cuadra”, recordó respecto al reconocimiento que tenía Balá.

“La popularidad que tenía, es el tipo más querido de la historia de la tele”. "Era más ídolo en la vida que en la tele, su alimento era estar con la gente y hacer reír. Era un tipo super entregado a la solidaridad". "Por suerte pudo ver el reconocimiento de toda la gente y todo el país".

Balá llenó de nostalgia a varias generaciones que crecieron con él, sus personajes y canciones, y su mítico "Show de Carlitos Balá" que se emitía por tevé.

Creador del "chupetómetro" - un tubo enorme donde los nenes y las nenas que iban a su programa, podían dejar allí su chupete, para siempre-, también dejó frases que quedaron para siempre en la memoria colectiva: "Sumbudrule", "Angueto, quedate quieto","¡¡¿Qué gusto tiene la sal?!!", ligada a la respuesta: "¡¡¡Salaaaado!!!". Y por supuesto, el "gestito de idea" - que se repite como emoji con el significado de "ok"- "Un kilo y dos pancitos" como respuesta; el "Ea ea pepé", entre muchas otras.