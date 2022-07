Carem, le projet de centrale nucléaire le plus avancé au monde

Le réacteur Carem (Centrale Argentine d'Éléments Modulaires) est l'un des trois projets de centrales nucléaires modulaires les plus avancés au monde. Son prototype est en cours de construction à Lima, dans la province de Buenos Aires, et a été reconnu par les autorités de 38 pays participant à une réunion internationale à Vienne, selon Adriana Serquis, docteur en physique, chercheuse au Conicet et présidente de la Commission nationale de l'énergie atomique (CNEA).

Une délégation argentine composée de représentants de la CNEA, de l'Autorité de régulation nucléaire et de l'entreprise publique Nucleoeléctrique Argentine, qui exploite les centrales d'Embalse et d'Atucha I et II, a participé à Vienne à des discussions internationales sur les critères de validation des technologies et de la sûreté des petits réacteurs modulaires.

La fonctionnaire a souligné que les nouvelles centrales nucléaires en général « ont une durée de vie utile estimée à environ 60 ans, et les réacteurs modulaires ont également des capacités telles qu'une grande adaptabilité pour fonctionner hors réseau ou dans des fonctions spécifiques, et avec des systèmes de sécurité passive qui garantissent que dans le cas improbable d'une défaillance, ils peuvent s'arrêter eux-mêmes et que tout reste autonome ».

La scientifique a estimé que « ce projet signifie que l'Argentine mise une fois de plus sur un développement entièrement interne qui aspire à valoriser les PME industrielles qui qualifient les composants et développent les connaissances dans un projet à 70 % d'intégration nationale et avec une grande perspective d'exportation ».

En ce qui concerne le projet argentin, Serquis a informé qu’« en ce moment, une évaluation réaliste des délais possibles est en cours, car lorsque nous avons commencé la gestion, le développement était suspendu ; nous espérons que le prototype sera terminé en 2026 et mis en service en 2027 ».

DESCARGAR