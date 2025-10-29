Carca pasó por Las Horas Oscuras: habló del trasplante, su disco Exultante y su regreso al escenario

En una edición especial de Las Horas Oscuras, conducido por Leo Acevedo, el músico Carca visitó el estudio para presentar su flamante trabajo Exultante, relatar su dramática historia de salud y anunciar su retorno a los escenarios el 6 de noviembre en La Trastienda.

Carca reveló que pasó diez meses internado en el ICBA esperando un trasplante de corazón, ligado a su condición de Síndrome de Marfan, y confesó que estuvo muerto clínicamente durante 5 minutos antes de que llegara un donante. En ese tiempo de hospitalización fue cuando compuso y fue gestando buena parte del material de Exultante, armado con una guitarra, un iPad y sintetizadores improvisados dentro de su habitación clínica.

Durante la charla con Acevedo, Carca destacó que la experiencia límite reforzó su impulso por crear. Aunque el disco tiene ecos de lo vivido, aclaró que no lo concibe como un álbum testimonial. Exultante transita géneros diversos: guitarras, beats electrónicos, folk y atmósferas íntimas.

El artista confirmó que regresará al escenario el jueves 6 de noviembre a las 21 h en La Trastienda (Balcarce 460, San Telmo), luego de dos años sin presentaciones en vivo.

Una conversación cargada de fuerza, vulnerabilidad y música, donde Carca se mostró agradecido con la vida y con el arte como motor de regreso.