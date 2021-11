Características de la vigencia del congelamiento de precios

“En el listado que está vigente con congelamiento hasta el 07 de enero del 2022 que debe cumplirse, la realidad es muy dinámica por la situación de los proveedores y hemos recibido denuncias por el aumento de precios de bebidas y alimentos, por eso se habilitaron nuevas rondas de negociación con diferentes sectores para analizar su posible prórroga. En carnes son pocos los cortes que están en el acuerdo y por eso es que no se puede aplicar la Ley de abastecimiento, no obstante continúan las conversaciones para que no sigan aumentando los precios, acá en Chaco estamos en permanente contacto con frigoríficos locales con el objeto de llegar a fin de año con cortes de precios populares, y también lo hacemos con el precio del pan, respecto a frutas y verduras tiene mucho que ver la estacionalidad y la oferta y la demanda”, afirmó la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia del Chaco.

