Caputo presentará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el próximo lunes 6 de julio el programa financiero del Tesoro para el período 2026-2027, según confirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El anuncio incluirá el cronograma de vencimientos de la deuda en dólares del Tesoro y el detalle de las fuentes de financiamiento que utilizará el Gobierno para afrontar esos compromisos durante los próximos dos años.

Furiase adelantó la presentación durante el programa de streaming “Las tres anclas” y explicó que el objetivo es brindar previsibilidad sobre la estrategia financiera del Tesoro y la planificación de los compromisos de deuda.

El Ministerio de Economía informará el mismo lunes la modalidad del anuncio para los periodistas acreditados ante esa cartera.

Se espera que Caputo exponga los principales lineamientos del programa y las herramientas previstas para sostener el esquema de financiamiento del Estado durante 2026 y 2027.