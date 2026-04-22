Caputo ponderó positivamente el indicador de actividad económica: "Acumula casi dos años de expansión"

El ministro de Economía consideró que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1%”.

“Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”, señaló a través de sus redes sociales.

El Estimador Mensual de Actividad Económica difundido hoy registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.

“En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”, precisó Caputo.

“Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”, subrayó.

Entre esos sectores se destacan la pesca y la explotación de minas y canteras.

También se ubicaron entre los rubros con incidencia positiva agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que junto con la actividad minera explican buena parte del sostén de la actividad.

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, siendo las mayores bajas industria manufacturera (8,7%) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (7%).