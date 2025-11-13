Caputo, en la Conferencia Industrial: "Estamos en un punto de inflexión en la historia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "estamos en un punto de inflexión en la historia que combina un cambio macroeconómico profundo por una decisión política, con un respaldo social".

"Por eso se va a mantener en el tiempo", afirmó Caputo en la 31° Conferencia Industrial de la UIA.

En otro tramo de su alocución, señaló que "después de las elecciones ha habido una recuperación" y agregó: “Esperamos el 2026 con mucho optimismo".

"Las bandas cambiarias están bien calibradas, en particular el techo", añadió, y explicó que se explican por el récord de exportaciones y el saldo comercial positivo.

Asimismo, recordó que "muchos países iniciaron sus programas de estabilización con bandas cambiarias".

"Hacer las cosas bien tiene su beneficio", sostuvo, y recalcó que "Argentina ha captado la atención del mundo, que quiere que le vaya bien".

Al respecto, resaltó que "Estados Unidos nos ha tomado como aliados porque ve que el modelo de la libertad puede tener un impacto en la región".

Por último, aseguró que hay un "enorme potencial de adquisición de reservas" en la medida que la demanda de dinero acompaña el proceso de crecimiento.

"Estamos haciendo las cosas bien, entonces las cosas van a salir bien; Argentina va a ser el país más libre y el que más va a crecer por los próximos 30 años", concluyó.