Caputo dijo que “habrá un anuncio” del Tesoro de Estados Unidos sobre el apoyo financiero para Argentina

El ministro de Economía afirmó este martes que “hablamos de una cifra específica, pero no puedo decir”.

El funcionario sostuvo que la reunión entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Estados Unidos, Donald Trump, “fue realmente emocionante” y señaló que “fue emotivo” lo que allí dijo el jefe de Estado norteamericano.

Caputo, en declaraciones a la prensa argentina en Estados Unidos después de esa reunión, sostuvo que Trump “no pidió nada a cambio”.

“Nosotros dijimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, Hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos”, afirmó.

“Estamos hablando de muchas cosas, pero prefiero no decir nada hasta que no tengamos todo listo”, expresó.

En ese contexto, manifestó que “los equipos están hablando, y seguramente el Secretario del Tesoro hará algún anuncio”, y agregó: “no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso de esas cosas”.

“Esperemos que ellos anuncien lo que tienen que anunciar, nuestros equipos están trabajando ya desde hace tiempo”, señaló el ministro de Economía.

Asimismo, destacó que “la buena noticia para los argentinos es el nivel apoyo en todos los sentidos”, y agregó que “solamente las palabras del Presidente casi es más importante que lo que puede ser el apoyo financiero”.

Consultado sobre si la reunión entre ambos presidentes superó sus expectativas, respondió: “La mía, seguro, no me esperaba además el manejo del presidente americano, cómo llama a la prensa, porque primero leyeron lo que escucharon, luego lo dijo el presidente mismo, la habilidad que tiene para contestar. Fue algo histórico”.

“En el plano económico no quiero adelantar nada, porque me parece que no corresponde”, reiteró y afirmó que “con lo que ya escuchaste al presidente, problemas no va a haber”.

Respecto de la cifra del apoyo financiero, dijo: “Hablamos de una cifra específica, pero no puedo decir”.

Por otra parte, recordó que mañana es la reunión entre el presidente Javier Milei con la titular del FMI, Kristalina Giorgieva.

En otra parte de sus declaraciones, Caputo destacó que “nosotros seguimos trabajando día a día para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante”.

“Vinimos a hacer lo que ningún gobierno se animó a hacer”, señaló y agregó: “Más allá que después la gente se manifieste con su voto para un lado o para el otro, nosotros creemos que este es el camino correcto”.

Sobre la ayuda financiera, expresó: “Todo esto es pronto, es para llevarlo a cabo lo antes posible”.

Y pidió a los argentinos que “tengan confianza, que este es un Gobierno que vino hacer todos estos cambios, que no los va desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino. Entendemos que hay gente que todavía le cuesta, pero siempre les dijimos la verdad, que iba a llevar tiempo, pero lo importante es el camino”.