Caputo dijo que el voto que no es kirchnerista y no va a La Libertad Avanza “es un voto perdido”

El ministro de Economía afirmó este miércoles que no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término y señaló que hoy cree que “son más importantes que las presidenciales de 2027”.

Luis Caputo habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde sostuvo que “el mundo está mirando a la Argentina y quiere ver que la gente revalide este curso” y aseguró que los argentinos están “frente a una oportunidad histórica” que pidió no desaprovechar.

"Es muy importante el voto. No me gusta ser irrespetuoso, pero realmente siento que tengo que decirlo. No soy un fanático, lo digo objetivamente como argentino: un voto no kirchnerista que no va hoy a La Libertad Avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido", manifestó.

Además expresó que “ahora viene la segunda etapa que es la de las reformas que el país necesita y van a destrabar la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado".

Por otra parte, ratificó que “el esquema cambiario se va a conservar exactamente igual” y expresó: “Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. Hoy tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, unos fundamentos sólidos y un tipo de cambio razonable”.

En diálogo con la prensa, Caputo dijo que la volatilidad del mercado responde al clima electoral: “El mercado tiene temor de que las elecciones salgan mal, es una caída de demanda de dinero clásica cada vez que hay un evento de este tipo”.

Consultado sobre el impacto político en la economía, remarcó que el programa económico continuará sin cambios.

“No cambia absolutamente nada. Arrancamos con la segunda etapa de nuestro programa, las reformas de segunda generación que el presidente siempre anunció”, afirmó.

El ministro, además, llamó a respaldar el rumbo emprendido por el Gobierno.

“Venimos a hacer lo que nadie se animó a hacer: las reformas. No queremos un proyecto de poder, queremos un proyecto de país. Sería bueno que los argentinos nos den un espaldarazo para poder avanzar con esas reformas que van a favorecer a empresarios, asalariados y monotributistas”, manifestó.