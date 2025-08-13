Caputo destacó que la inflación se ubicó por debajo del 2 por ciento por tercer mes consecutivo

El ministro de Economía afirmó que esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017. “El IPC Nacional registró una variación de 1,9 por ciento en julio, ubicándose por debajo del 2 por ciento mensual por tercer mes consecutivo”, reportó el ministro en sus redes sociales.

En un punteo que hizo en su publicación precisó que:

- La inflación núcleo fue de 1,5 por ciento, en tanto se registró una variación en las categorías estacionales de 4,1 por ciento y en regulados de 2,3 por ciento.

- La inflación núcleo en el mes fue la más baja desde enero de 2018.

- La variación interanual del IPC Nacional fue de 36,6 por ciento, registrándose quince meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde diciembre de 2020.

- La variación interanual en estacionales, donde hay una ponderación significativa de artículos de indumentaria, fue de 14,6 por ciento. Vale recordar que la división de “Prendas de Vestir y Calzado” registró en julio una variación mensual de -0,9 por ciento y una interanual de 27,3 por ciento, 9,3 puntos por debajo del nivel general.

- La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3 por ciento, la menor para este período del año desde 2020.

- La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó por debajo de 1,7 por ciento y fue la más baja desde noviembre de 2017.