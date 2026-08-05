Caputo destacó el impacto de las inversiones en sectores estratégicos y su rol en la mejora del flujo de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que con este nuevo esquema las empresas pueden importar “sin problema, pueden remitir dividendos” y, “así y todo, hay dólares de más” para que el Banco Central “pueda acumular reservas y restablecer un balance sólido”.

“El desarrollo de sectores como la energía y minería permite eso", manifestó Caputo al exponer en la edición 2026 de “Miradas al Futuro”, organizada por la Cámara de Agentes de Bolsa.

El ministro se refirió a la importancia de la balanza comercial y el equilibrio de la cuenta corriente para el equilibrio general.

"Entendamos de dónde venimos”, pidió y sostuvo: “Que crezcan los sectores del agro, la minería, la energía y la industria del conocimiento es fundamental, porque son los sectores generadores de dólares que hacen al equilibrio general y a la estabilidad macroeconómica”.

“Que a estos sectores les vaya bien ayuda al resto de los sectores, no los perjudica", agregó.

Por otra parte, indicó que "la industria, en el modelo anterior, cayó 10 %, a pesar de estar subsidiada en tarifas y subsidiada por todos los argentinos, que pagábamos todo 10 veces más de lo que valía”.

“Hoy la gente puede comprar bienes a los mismos precios que en cualquier país vecino”, afirmó.

“El comercio y la construcción, en esos 12 años, también cayeron. Lo único que crecía en el modelo anterior eran los servicios públicos, que no es otra cosa que el reflejo de lo que era el déficit", expresó.

El ministro de Economía también comparó el modelo económico actual con las políticas económicas del pasado y destacó: "Desarrollamos un programa económico que está dando resultados muy sorprendentes”.

“En el pasado se ha violentado la propiedad privada, generando una crisis inmediata a corto plazo y a largo plazo un descreimiento de la gente y del mundo hacia nuestro país", sostuvo.

Además remarcó que "es la primera vez que la Argentina evita una crisis. Se heredó la peor situación económica de la historia y tenemos un Presidente que decidió no hacer lo que la Argentina siempre hizo”.

“Se evitó una crisis respetando la santidad de los contratos. Más allá de tener la voluntad política, tenías que tener un programa económico que, desde lo fiscal, monetario, financiero y cambiario, te permitiera solucionar esa crisis. Eso es lo que hemos hecho. Estamos reconstruyendo la Argentina", manifestó Caputo.

En otra parte de su exposición, defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que el proyecto oficial es “probablemente la reforma más importante de los últimos cien años, es refundacional".

Remarcó que la emisión monetaria, prohibida por la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados, "es la razón por la que Argentina tuvo 13.000.000% de inflación".

Y en ese contexto afirmó que él “fuera Kicillof, si pasa esta ley, no me tengo que presentar, porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, solo lo podría financiar con emisión: deuda no le va a prestar nadie y el Banco Central no le da pesos, yo le diría, como consejo de amigos, 'retiráte'".