Caputo declaró que “no hay marcha atrás” en el rumbo del Gobierno y afirmó que “no hay forma de volver al infierno del kirchnerismo”

El ministro de Economía destacó que Argentina logró un récord histórico de consumo privado y de exportaciones.

Al exponer en la conferencia del Atlantic Council que se hizo en el Palacio Libertad, subrayó además que el país consiguió récord de exportaciones en economía del conocimiento y la menor pobreza en los últimos siete años.

Caputo indicó que se bajaron impuestos por 2,5% del producto y aseguró que la situación, comparada con noviembre de 2023, no solo muestra que aquello no funcionaba y era un desastre sino que demuestra que este es el camino y por eso la gente lo revalidó en las urnas.

"Estamos reglamentando la reforma laboral para una mayor formalización, lo que va a implicar una mayor recaudación para seguir bajando impuestos", añadió.

Dijo también que lo que se busca con esto es que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina.

Caputo aseguró que "el camino del cambio es inexorable" y que "vino para quedarse".

"No hay marcha atrás, no hay forma de que nosotros corrijamos el rumbo. No importa lo que diga la prensa y la oposición. Cuando uno ve a los empresarios más importantes, están invirtiendo más que nunca en Argentina y en este cambio", acotó.

Ratificó además que para junio se habrán licitado los 9000 kilómetros de los corredores viales por donde pasa el 80 por ciento del tránsito.

Y dijo que se darán a concesión 12 mil kilómetros más de rutas nacionales. Además, recordó se les están transfiriendo a las provincias rutas provinciales con financiamiento, lo que va a ser la infraestructura vial en dos años será un cambio fenomenal.

El ministro declaró que “no hay forma de volver al pasado” y reiteró que 12 gobernadores de la oposición dijeron que se terminaron las políticas kirchneristas, por lo que no hay forma de volver a ese infierno.

“Ese es un mensaje potentísimo para las inversiones”, ponderó.