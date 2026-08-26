Caputo anunció medidas para impulsar el crédito hipotecario

El Gobierno anunció un programa de $2 billones para impulsar los créditos hipotecarios, que será instrumentado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Será mediante licitaciones de depósitos a plazo para los bancos, comenzando la semana próxima.

La iniciativa contempla colocaciones del FGS con plazos de entre uno y cinco años, con una tasa mínima de UVA más 2,5% a un año y UVA más 4,5% a cinco años.

A su vez, las entidades que participen podrán otorgar créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA más 7,5%.

“Esto va a ayudar a que un montón de familias tengan acceso a crédito hipotecario y va a ayudar a una mayor formalización”, señaló el ministro de economía, Luis Caputo durante la presentación en la conferencia de prensa.

Según las estimaciones oficiales, los $2 billones permitirían brindar soluciones habitacionales a unas 17.000 o 18.000 familias.

El monto máximo por préstamo será equivalente a 150.000 UVA, cerca de US$200.000. Actualmente, el crédito hipotecario promedio ronda los $114 millones, equivalente a unos US$80.000.

Además, Caputo indicó que el stock de créditos hipotecarios pasó de unos $7,5 billones al inicio de la gestión a $16,8 billones, lo que representa un crecimiento del 57% en términos reales.

“Hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande”, afirmaron.

Como ejemplo, se detalló que para una propiedad de alrededor de US$106.000, con financiamiento a 25 años, la cuota podría ubicarse en torno a $865.000 mensuales.

“En vez de estar pagando un alquiler, estaría pagando directamente la cuota de su propia casa”, destacaron.