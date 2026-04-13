Caputo anticipó que desde abril el índice de inflación se va a desacelerar

El ministro de Economía dijo que desde ese mes el ritmo de suba de precios cederá y volverá a emprender un camino de caída, tras reconocer que en marzo sería superior al 3%.

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde cuando el Indec dé a conocer el Índice de Precios al Consumidor, con el antecedente inmediato de que las subas de precios de enero y de febrero fueron de 2,9%.

En una entrevista con el economista Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro adelantó que "seguramente" el IPC sea superior a 3% mensual.

"Hubo un shock con impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje, transporte, hasta la estacionalidad de la educación (en marzo)", comentó el jefe del Palacio de Hacienda.