Caputo, a empresarios: "Ahora se vienen las reformas laboral y tributaria"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves a los principales empresarios del país reunidos en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, que "ahora viene la etapa de las reformas de segunda generación", en referencia a las reformas laboral y tributaria.

En un breve mensaje emitido desde Washington, Caputo agradeció a los empresarios por su apoyo en el cambio de modelo, que ha logrado estabilizar la macroeconomía.

"Este es el camino por el cual todos los argentinos se van a beneficiar; ahora viene una segunda etapa, de las reformas de segunda generación, laboral y tributaria"

Tras plantear que la salida es "continuar con lo que estamos haciendo", invitó a "seguir acompañando al gobierno en este cambio" porque hay que lograr "construir un nuevo país".

Finalmente reiteró que en el Gobierno están confiados y seguros que "Argentina va a lograr ser el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años".