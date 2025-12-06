Capital Humano puso en marcha un nuevo sistema de evaluación para la formación docente

La Secretaría de Educación de la Nación comenzó a ejecutar en doce distritos el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación, una herramienta que permitirá mejorar la formación de los futuros docentes en todos los niveles.

En su primera instancia de implementación, formarán parte 12 jurisdicciones (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán).

Ese despliegue territorial se traduce en la participación de 131 institutos superiores de formación docente, unos 10.000 docentes y aproximadamente 70.000 estudiantes que serán los próximos maestros y profesores que educan a los niños y jóvenes de todo el país.

Uno de los objetivos centrales es la obtención de información confiable y válida para garantizar una planificación estratégica y el diseño de políticas educativas más adecuadas.

También disponer de un marco de evaluación institucional que permita la mejora continua en la calidad del sistema formador, y contar con una base de información precisa y óptima sobre la oferta de carreras y su gestión curricular.

La implementación se dará a través de un proceso participativo que contará con dos instancias: una autoevaluación institucional y una evaluación externa.

De esa manera se relevarán las condiciones institucionales, organizativas, funcionales y de gestión curricular de los institutos superiores de formación docente.

Se proyecta que para 2030 todos los institutos hayan completado al menos un ciclo de autoevaluación y evaluación externa.

En cuanto a las pruebas Aprender 2025, el Ministerio recordó que 750 mil estudiantes de 6.º grado serán evaluados en Lengua y Matemática.