Capioví, el pueblo navideño creado por la fuerza de toda una comunidad

Cada diciembre, esta localidad se convierte en un destino único. Con un 90% de su decoración reciclada, el pueblo atrae a miles de visitantes, fusionando tradición, comunidad y conciencia ambiental.

La directora de Cultura y Turismo de Capioví de la Provincia de Misiones, Sylvia Carolina Ramos, en diálogo con Deja Vú, contó que "todo empezó hace 17 años, cuando los padres y chicos de un grupo de catequesis de la parroquia San Luis Gonzaga tuvieron la magnífica idea de decorar la iglesia".

Aquella decoración inicial, hecha con botellas recicladas y pequeñas figuras artesanales, atrajo primero la curiosidad de pueblos vecinos y, con el tiempo, se convirtió en un fenómeno turístico que crece año tras año.

Ramos agregó que "nació una tradición que no solo puso a Capioví en el mapa, sino que fortaleció un sentido de identidad y pertenencia que hoy se respira en cada rincón del pueblo".

A 120 kilómetros dePosadas y 180 de Iguazú, el pueblo más navideño de la Argentina no solo deslumbra con luces y figuras gigantes: construye, entre todos, una comunidad que vive la Navidad como una obra colectiva, luminosa y profundamente humana.