Capioví, el pueblo navideño creado por la fuerza de toda una comunidad

Cada diciembre, el pueblo misionero de Capioví se transforma en un escenario navideño vibrante y lleno de vida gracias al esfuerzo colectivo de sus vecinos. La tradición, que comenzó como un modesto proyecto de catequesis familiar en 2009, evolucionó hasta convertirse en una de las celebraciones más esperadas del año en la zona. Esto le valió la distinción del “pueblo más navideño de Argentina”, donde su decoración, compuesta por árboles de Navidad, figuras gigantes de Papá Noel, arreglos florales y luces LED, atrae a miles de turistas.

Úrsula Kleiner, en diálogo con Nunca es Tarde, aseguró que “los adornos tienen un profundo significado. Las velas simbolizan la paz, la luz y la vida espiritual en este mundo revuelto, mientras que las mariposas monarcas representan la perseverancia, la transformación y la renovación”.

En Misiones, Capioví, un municipio a mitad de camino entre la capital de la provincia, Posadas, y la turística ciudad de Puerto Iguazú, se viste de fiesta en esta época del año. Sus calles, edificios, parques y plazoletas son adornados con figuras hechas de botellas de plástico. El incendio que sufrió su árbol el domingo último y el esfuerzo de la comunidad para que vuelva a brillar