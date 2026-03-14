Capacitarán gratis en coctelería a vecinos del Barrio Mugica

Accademia Branca, plataforma gratuita de formación en coctelería profesional desarrollada por Fratelli Branca Destilerías, presentó su programa en el Barrio Mugica en articulación con el Gobierno porteño y el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral.

En un escenario económico atravesado por transformaciones en el mercado laboral y una creciente demanda de habilidades específicas, la capacitación orientada a oficios concretos adquiere un rol central.

En ese contexto, Fratelli Branca -a través de Accademia Branca, su programa de formación virtual, libre y gratuito en coctelería profesional- amplía este año su alcance en articulación con la Subsecretaría de Abordaje Territorial y Obras de GCBA y el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CeDel) de Barrio Mugica.

"El mundo de la coctelería es un gran generador de oportunidades y queremos colaborar con acercarlas a toda la comunidad, para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación", señaló Rafael De Gamboa, CEO de Fratelli Branca Destilerías.

Para De Gamboa, "promover esta iniciativa en Barrio Mugica nos da mucha alegría, porque se trata de una comunidad que sin duda hará crecer a una nueva generación de profesionales; y hacerlo junto a CEDEL y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos permite trabajar en profundidad para la integración y el desarrollo del Barrio".

Por su parte, Guillermo Barberis, subsecretario de Abordaje Territorial y Obras de GCBA destacó: “Desde el Gobierno de la Ciudad creemos que la articulación público-privada es fundamental para generar oportunidades reales de desarrollo".

Según Barberis, "en el Barrio Mugica trabajamos de manera sostenida para acercar propuestas de formación que brinden a los vecinos herramientas concretas para su inserción laboral".

"Por eso valoramos y agradecemos a Fratelli Branca por impulsar esta iniciativa, que apuesta a la capacitación en oficios como un camino clave hacia la inclusión y el acceso al trabajo formal", completó.

Lanzada con el objetivo de poder brindar herramientas reales y accesibles de la mano de expertos, para que cualquier persona pueda formarse y acceder a una salida laboral genuina, Accademia Branca nació como una respuesta a una transformación evidente del sector: la profesionalización sostenida en bares, restaurantes, hoteles y eventos.

La experiencia en hospitalidad hoy exige conocimiento técnico y el programa funciona como una propuesta concreta de inclusión social que busca profesionalizar el oficio del bartender, promover el consumo responsable y fortalecer la industria desde la base: el conocimiento.

En el último año, la plataforma registró más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados, cifras que reflejan no solo el interés creciente por la coctelería como oficio, sino también la necesidad de generar oportunidades para que más personas puedan descubrir en esta profesión una posibilidad de crecimiento y superación.

Esta alianza con CeDEL se suma a la iniciativa con un objetivo claro: brindar a la comunidad de vecinos una herramienta de capacitación accesible y de calidad, alineado a sus programas de inserción laboral y formación práctica. En ese marco, la inscripción es abierta y gratuita para cualquier persona que quiera formarse, reafirmando el espíritu democratizador del proyecto.

El programa ofrece contenidos estructurados y gratuitos que permiten adquirir los conocimientos básicos necesarios para desempeñarse en distintos segmentos del rubro.

Cuenta con el aval de UADE, garantizando estándares formativos alineados con la evolución del mercado y aportando legitimidad académica.

Además, los diez mejores promedios acceden a una masterclass exclusiva junto a Brand Ambassadors de la compañía, profundizando su formación y fortaleciendo el vínculo entre aprendizaje y experiencia real de la industria.