Capacitan sobre como planificar gastos

Desde el área de Promoción de Derecho de la Municipalidad de la Capital realizan ciclos de debate sobre planificación de gastos y prevención del ciber delito y estafas, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la provincia. La misma es destinada a familias vecina de la zona sur de la capital, y de la zona norte. Donde se suman, cooperativas y diversos grupos de jóvenes.

Paola Di Giacomo, administradora del área mencionada, destaco el trabajo de profesionales y la participación de jóvenes en temas que no suelen debatirse y que tan necesario son.

“Desde la administración de promoción de derecho estamos trabajando en los barrios, por eso planteamos un ciclo de capacitación en el marco de los Derechos Humanos, son ciclos que van a continuar hasta diciembre. Estamos en 9 barrios en esta temática que es planificación de gastos y prevención de estafas.

La planificación de gastos causo un gran impacto no es común, pero es algo que la gente demanda, es uno de los temas como trabajar esta económica, el ahorro. Trabajamos en cómo seguir adelante, no frustrarnos, tratando de seguir. Participan muchas mujeres jovencitas, y muchas veces una buena organización y planificación es básico para enfrentar situaciones”, destacó Di Giacomo durante el programa “Te lo Dije”.

