Capacitadores en huelga de hambre piden derogación del Decreto 3.508-G-2021.

Capacitadoras que dependían del Ministerio de Educación de la Provincia, protestaron frente a Casa de Gobierno pidiendo la derogación del Decreto 3508-G-2021, que dispone su traspaso a la Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministerilae (SUCEPPI) que depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Sostienen que perderían muchos derechos adquiridos durante años de trabajo como Capacitadores Laborales e Instructores No Formales. Una de las afectadas señaló: "En estos momentos estamos con una una huelga de hambre. Ya empezamos porque no vamos a tirar nuestro trabajo de tantos años para que ellos nos saquen así nomás. En vez de que nos mejoren la situación nos bajan, y no puede ser eso. Qué le pasa al sr. Gobernador? Así quiere ser presidente? No, primero que solucione aquí en Jujuy a los trabajadores. Para colmo hay salarios miserables que se están pagando."

