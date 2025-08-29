Canto, danza y naturaleza en un mismo ritual

Desde Cosquín, Paola Bernal charló con "La Colo" merino sobre su próximo show en Buenos Aires, donde se presentará en formato trío junto a Pampi y Joel Costas, con la participación de bailarinas y bailarines en escena. Recordó el disco Agua de Flores (con el que ganó un premio Gardel), la importancia del vínculo entre música y danza y el valor de sostener propuestas colectivas. Además, compartió su profunda relación con la naturaleza, especialmente con los árboles de su patio y su simbolismo en la vida y en el arte, mencionando también luchas ambientales recientes en Córdoba. Su recital en La Catedral (Almagro) se plantea como un ritual musical y danzario para despedir agosto y recibir la primavera.