Cantante y streamer de Santa Elena fue premiada por su música

Con 19 años oriunda de Santa Elena, Gianela Zárate fue galardonada como mejor Streamer de Música del Año en Twitch, durante la entrega de los Premios Cleopatra 2022, en Buenos Aires. Contó que comenzó a publicar contenidos durante la pandemia, “estaba sin ir a la escuela y comencé a dar a conocer mi música”. En su visita a los estudios de AM 1260 expresó: “Trato de mostrarles buenas vibras a los seguidores, si no tengo ganas busco no hacer publicaciones”, confesó Gianeez, nombre con el que se la conoce como streamer.

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, Zárate logró el Twitch Music Streamer of the Year que reconoció a las mejores creadoras de contenido de Twitch, YouTube y TikToK. En instagram se la puede seguir como @gianella_zarate