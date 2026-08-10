Candela Rodríguez, el caso que mantuvo en vilo al país

Candela Sol Rodríguez era una niña de 11 años que vivía con su madre, Carola Labrador, en la localidad de Villa Tesei, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Candela había sido vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 cuando se dirigía a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía.

Lamentablemente, el cuerpo de la niña fue hallado 9 días después de su desaparición por una mujer que juntaba cartones, un 31 de agosto de 2011, a las 16.30 horas.

Fue encontrada a treinta y cinco cuadras de su casa, en un terreno baldío de Villa Tesei a un costado del Acceso Oeste, una de las vías de entrada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta ahora, su asesinato y las motivaciones abren un sinfín de cuestionamientos que en Justicia Pendiente aborda el periodista y productor Néstor Pichi Borro, para Rae, la señal internacional de Radio Nacional.

Producción y locución: Néstor Pichi Borro

Operación Técnica: Guillermo Vega