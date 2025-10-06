Canciones que nacen del encuentro y la raíz

En el estudio de Nacional Folklórica, Carla Ruiz recibió a Ana Turica y Germán Doncel, dupla artística y pareja que vive en Córdoba y recorre el país con su música. Presentaron temas de su nuevo disco Trébol Morado, que estrenarán oficialmente el 18 de octubre a las 21 hs en el CAF (Sánchez de Bustamante 772, CABA).

Ambos contaron que componen juntos —ella suele encargarse de la música y él de las letras— y que su vínculo personal y musical se entrelaza en cada creación. En la charla hablaron del proceso de composición, de la vida itinerante que implica vivir de la música y de la emoción de compartir escenario con el padre de Ana, el guitarrista Claudio Turica.

El show contará con invitados como Mariela Pagano, Vasco Gascarrica, Gabriela Centeno, Raúl Trujillo, Leo Villagra y Vero Margbain.