Canciones propias y nuevas búsquedas musicales

Ceci Méndez visitó a Silvia Maruccio en el estudio de Nacional Folklórica y compartió parte de su recorrido artístico y habló de su cuarto trabajo discográfico Desde que llegaste a casa, que cuenta con la participación de Marta Gómez y Abi González. Recordó su paso por el Festival de Viña del Mar con su primer disco y contó cómo la maternidad y las experiencias personales marcaron su nuevo repertorio. Además, destacó la importancia de la colaboración entre músicos y la búsqueda de distintos formatos, como el libro con letras y poesías que acompañó su tercer disco. La artista anunció que el 22 de noviembre presentará oficialmente su nuevo material en el Centro Cultural Nuevo Uriarte.