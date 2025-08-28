Canciones propias y fiesta popular en cada escenario

La cantante Valeria López Vila conversó con Emiliana "Colo" Merino. Anticipó su show en La Plata (Casa Suiza) del 29 de agosto y adelantó su agenda con fechas en Benito Juárez, Chascomús, Balcarce, Junín y la Ciudad de Buenos Aires. Habló de su último disco El tiempo es ahora, donde combina canciones propias con clásicos del repertorio popular, y de la importancia de generar espacios bailables con chacareras, gatos, zambas y huellas. Además, destacó la alegría de que su público ya haya hecho propias sus canciones recientes. Sus temas están disponibles en todas las plataformas digitales.